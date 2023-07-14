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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيذاء ترسة بحرية في المطرية .. وتحرّك عاجل من البيئة لإنقاذها |صور

ترسة بحرية
ترسة بحرية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإصدار توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من قيام أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للاذي من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحى بالمطرية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة وفريق عمل متكامل من عدة قطاعات بالوزارة وهم قطاع الفروع ممثلا عنها الأستاذ حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى والإدارة العامة لخدمة المواطنين ممثلا عنها الدكتور علاء سلام و بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، وقد قام فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد شحاته رئيس حى المطرية لفحص الشكوى حيث تم التواصل مع الشاكى، و تم ضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة وجارى إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

و قد أشادت وزيرة البيئة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الإتجار فى السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية و دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

و تهيب الوزارة بالسادة المواطنين  بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع  فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

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وزيرة البيئة بيع الاسماك الاسماك ترسة بحرية ترسة البيئة

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