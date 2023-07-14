العربي بدر يباغت بيراميدز بهدف أول لطلائع الجيش

أحرز العربي بدر هدف فريق طلائع الجيش الأول فى شباك بيراميدز فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري.

ونجح فريق طلائع الجيش في تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه العربي بدر في شباك بيراميدز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

ودفع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز بتشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى لفريق بيراميدز : يوسف نادر



خط الدفاع بفريق بيراميدز : محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ



خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر



خط الهجوم: فخري لاكاي



ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا.





ويضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من:



عمرو رضوان، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود وحيد، حسن مجدي، أحمد سمير، علي حمدى، عربى بدر، كريم صلاح، بول جوليوس.



يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.



ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.