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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. هيكل عظمي يكشف جريمة قتل عمرها 9 سنوات

هيكل عظمي
هيكل عظمي

كشف فرع الأمن الجنائي بمحافظة ريف دمشق بسوريا ، عن جريمة قتل وقعت منذ عام 2014، بعد أن تم العثور على رفاة المغدور وإلقاء القبض على الجاني.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان لها : في إطار البحث عن المطلوبين بالجرائم الخطيرة، تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على شخص يدعى (ز . ع) وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن التي تثبت تورطه بجريمة قتل اعترف بإقدامه على استدراج أحد المواطنين في العام 2014 إلى إحدى قرى القلمون في ريف دمشق وقتله بالاشتراك مع شخص آخر ودفن جثته ضمن جرود القلمون، وذلك بسبب خلافات مادية فيما بينهم.

وقالت الداخلية: بدلالة المقبوض عليه تم العثور على رفات المغدور وهي عبارة عن أجزاء من هيكله العظمي، وبإجراء الكشف الطبي عليها من قبل الطبابة الشرعية تبين أن عمر الرفات مطابق لعمر المغدور وتم مصادرة مسدس حربي عيار ( 9 ) مم نوع (غلوك) من منزل المقبوض عليه عائد للمغدور.

ونوهت الداخلية أن التحقيقات مازالت مستمرة معه لإلقاء القبض على شريكه، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

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