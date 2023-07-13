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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات أوروبية للفيتو الروسي بشأن المساعدات إلى شمال سوريا

أرشيفية
أرشيفية

انتقد الاتحاد الأوروبي وفرنسا الأربعاء روسيا لاستخدامها حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمنع صدور قرار يمدّد لتسعة أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان وقعه مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز ليناركيتش أن "وقف المساعدة عبر الحدود سيعني خسارة خط التموين الوحيد الذي يعتمد عليه أكثر من أربعة ملايين شخص يقيمون في شمال غرب سوريا، بينهم ما يناهز ثلاثة ملايين نازح".

ودعا البيان الأوروبي "روسيا الاتحادية إلى عدم مفاقمة معاناة ملايين السوريين بشكل مجاني"، منتقداً ما اعتبره "تسييس المساعدة الانسانية".

وكانت فرنسا أعربت في وقت سابق الأربعاء عن "أسفها" للفيتو الروسي. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن "فرنسا تأسف للفيتو الروسي ضدّ هذا القرار".

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وأوضحت أنّ "هذا الموقف يؤكّد عزلة روسيا المتزايدة في كلّ المحافل الدولية". وأضافت أنّ "المساعدات الإنسانية عبر الحدود حيوية لملايين السوريين"، معتبرةً أنّ "لا بديل اليوم لإيصال المساعدات لأكثر من 4,5 ملايين شخص".

ويحاول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي منذ أيام التوصل إلى تسوية لتمديد العمل بهذه الآلية التي تسمح بنقل المساعدات الإنسانية لسكان شمال غرب سوريا، من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، من دون إذن من دمشق.

واقترحت سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، تسوية مدتها تسعة أشهر، لكنّ روسيا، حليفة دمشق، استخدمت الثلاثاء الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور القرار الذي أيّدته 13 دولة فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وقدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اقترحت فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر، لكن القرار لم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة من أصل 15 صوتاً، حيث صوتت روسيا والصين لصالح مشروع القرار، وعارضته ثلاث دول، وامتنع العشرة الآخرون عن التصويت.

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