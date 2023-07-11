سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، إن استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها أمر غير مسؤول وغير أخلاقي.

وأضافت الخارجية السورية في بيان لها: "استمرار تزويد نظام كييف بالسلاح من قبل الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين من أجل زيادة عدد القتلى وحجم الدمار هو أمر غير أخلاقي، ويظهر الطبيعة النفاق لسياستهم ويؤكد عدم المسؤولية".

كما حثت الخارجية في سوريا جميع دول المجتمع الدولي على منع الإدارة الأمريكية من اتباع سياسة طائشة تمثل أخطر تهديد للسلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

وعلى جانب آخر، قال قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، إن الولايات المتحدة أظهرت عدم التزامها بحل تفاوضي في أوكرانيا مع استمرارها في ضخ الأسلحة في الصراع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال جافريلوف: "الخسائر الأوكرانية تصل إلى عشرات الآلاف ويقولون بالفعل أن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من المقابر. لكن الولايات المتحدة كانت تتحدث بصراحة عن خططها لتكثيف شحنات الأسلحة والذخيرة لنظام زيلينسكي لأنهم يتوقعون استمرار الصراع إلى أجل غير مسمى. إنهم يخبرون الجميع أنهم غير مهتمين بحل دبلوماسي".

وقدر رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، أن الولايات المتحدة دربت أكثر من 67000 جندي أوكراني منذ فبراير 2022، وشرحت لهم كيفية استخدام أكثر من 20 سلاحا في إطار 40 برنامجا تدريبيا.