الداخلية يتقدم على أسوان بهدفين في الشوط الأول بالدوري المصري

تقدم فريق الداخلية بهدفين نظيفين على نظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم عبد الرحمن البانوبي بالهدف الأول في الدقيقة ٤٢ ثم أضاف قانون ألفريد الهدف الثاني في الدقيقة ٤٥.



وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى

خط الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد

خط الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي.



بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:



حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى

خط الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت

خط الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان