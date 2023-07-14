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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعم معنوي للأطفال .. أحمد الشامي يزور مرضى القلب

أحمد الشامي
أحمد الشامي

قام الفنان أحمد الشامي بزيارة انسانية إلى مستشفى الناس الخيري لتقديم الدعم المعنوي للأطفال، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات التى يقوم بها مشاهير الفن والمجتمع لمؤازرة الأطفال من مرضى القلب.

وحرص أحمد الشامي على التواجد بين الأطفال من مرضى القلب في غرف الإقامة وتوزيع عدد من الهدايا عليهم واللعب معهم والتقاط صور بينهم، والإطمئنان على ما آلت إليه حالات المرضى من خلال الحديث مع أسرهم والأطباء وفريق التمريض، كما قام بتخصيص الستوري الخاصة به على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لفتح باب الأسئلة للجمهور عن مرض القلب وكيفية التقديم إلى المستشفى الخيري.

أشاد أحمد الشامي في جولته التفقدية بالمستوى الطبي والخدمى في مستشفى الناس والذي يضاهي كبرى المستشفيات العالمية، حيث تفقد أرجاء المستشفى من غرف العمليات والقسطرة ووحدة العناية المركزة والعيادات الخارجية وكذلك الغرف الخدمية كالمطبخ والمغسلة ووحدة التحكم وغرف ألعاب الأطفال التى أقيمت خصيصا لتقديم الدعم المعنوى للأطفال سواء في فترة إقامتهم أو أثناء انتظارهم للكشف.

 

أعمال أحمد الشامي

يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي كان من خلال مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.

احمد الشامي الفنان أحمد الشامي أعمال أحمد الشامي مستشفى الناس الخيري اعمال الفنان أحمد الشامي

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