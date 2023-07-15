تعليم الوادي الجديد: انطلاق مسابقة الكاريكاتير الصحفي

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، عن انطلاق مسابقة الكاريكاتير الصحفى ( صيف 2023) التى تعد أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية الخمس ولجميع المراحل التعليمية .

وأوضح وكيل تعليم الوادي أن شروط المسابقة تتمثل في الآتي:



1_ أن يرسم الطالب على ورق الإسكتش الخاص بالرسم .

2_ ان يدون الطالب بياناته الشخصية أعلى يمين ورقة الإسكتش( المديرية _ الإدارة _ المرحلة _ المدرسة _ اسم الطالب .

3_ يتم تصوير فيديو دون قطع فى التصوير ، بداية من كتابة البيانات ثم الرسم والتلوين وكتابة التعليق المناسب وان يوضح بالتصوير وجه الطالب أثناء تدوين بياناته وأثناء الرسم والتلوين وعرضه النهائى لما تم رسمه

4_ يكون التصوير مدته من 25 دقيقة .

5_ يتم اختيار أحد الموضوعات الواردة باللائحة التنفيذية للمسابقات 2022_2023

6_ أن يكون الرسم ساخرا يناقش قضية معينة أو رأى معين ، ويعبر عن الأحداث الجارية والمجتمع والرأى العام دون تطرف أو تجاوز .

7_ أن يكون الرسم من خيال الطالب وليس من منقولا من الصحف أو الإنترنت.