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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المايسترو اسلام جاد يكشف رحلة تأسيس فرقة فويس باند.. فيديو

المايسترو اسلام
المايسترو اسلام جاد

كشف المايسترو اسلام جاد مؤسس فرقة فويس باند عن بداية الفكرة وتكوين الفريق وبدايته والمواهب التي يقبلون انضمامها للفرقة.


وقال اسلام جاد خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة “صدى البلد”: «أنا عازف في دار الأوبرا من 2006 وشوفت مواهب مش قادرة تقدم موهبتها وصوتها، وبدأت أنزل بوستات اني محتاج أصوات، وبدأت الناس تيجي، وأصبح فيه (فويس باند).

حفلات

وتابع: بدأت في تدريب المتقدمين مع الدكتور أحمد سالم وإسلام عزت وأحمد رأفت، وبدأنا نتعرف ونقدم حفلات في الأماكن الثقافية الموجودة حتى وصل عدد الفرقة 50 فرد.

وأضاف: أعمار المشاركين في الفرقة مختلفة وتفرغت للشغل معهم وتحويلهم من هواة إلى محترفين، حتى أصبحنا كيان وبنستقبل المواهب.

 

أحمد رأفت الإعلامية شيرين سليمان دار الأوبرا سبوت لايت قناة صدي البلد

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