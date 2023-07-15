الأمم المتحدة تنتظر رد روسيا مع قرب انتهاء العمل باتفاق الحبوب

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، مساء الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما زال ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، إلى ما بعد يوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن غوتيريش كتب إلى بوتين، يوم الثلاثاء، يطلب منه تمديد اتفاق البحر الأسود مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي سويفت.

في المقابل، نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بوتين قوله، الخميس، إنه لم يطلع على رسالة جوتيريش التي يقترح فيها تمديد الاتفاق، لكن روسيا على اتصال بمسؤولين في الأمم المتحدة.

وآخر سفينة تبحر بموجب اتفاق البحر الأسود يجري تحميلها في ميناء أوديسا الأوكراني.

ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ يونيو، وسينتهي أجل سريان المبادرة الاثنين إذا لم توافق موسكو على تمديدها.

وهددت موسكو مرارا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، وأبرم في يوليو 2022؛ بسبب عدم تلبية مطالب تتعلق بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة إلى الخارج.