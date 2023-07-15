صحة البحيرة: ضبط 91424 طن مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالإشتراك مع مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الغذائية بمراكز حوش عيسي والنوبارية والمحمودية وادكو وكفر الدوار والرحمانية ورشيد وأبوحمص وأبو المطامير ودمنهور و شبراخيت وكوم حمادة أسفرت الحملات عن :

ضبط 91424 طن منتجات ألبان منتهية الصلاحية تنوعت مابين مواد حافظة يحظر إستخدامها واضافتها للألبان تم ضبطها داخل أحد معامل منتجات الألبان لما تسببه من أمراض سرطانية وتشكل خطر داهم على صحة المواطنين ، ومنتجات البان بها تغير في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحه كريهة ، وملح طعام غير محتفظ بخواصه الطبيعية ، ومخللات بأنواعها ، والبان ، وعصائر معبأة ، ومخبوزات بأنواعها ، وحلويات وشيكولاتة ، وجمبرى مجمد ، وبطارخ مجمدة ، ومنتجات لحوم مجمدة .

تحرير 451 محضر جنحة صحية تنوع ما بين مخالفات لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بأماكن تداول الأغذية وعرض لحوم مكشوفة وعدم مراعاة اشتراطات نقل اللحوم وعدم وجود تصريح لبيع المثلجات .

كما تم إيقاف تشغيل 33 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ، ولوجود مصدر تلوث بها وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومدى إلتزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها.