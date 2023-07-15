ختام القافلة الطبية بمنطقة بشاير الخير 3 و5

اختتمت أعمال القافلة الطبية الشاملة بمنطقة بشاير الخير٣ و ٥ والتي استمرت على مدار اسبوع، وذلك في إطار الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة و تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبإشراف الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

واشتملت القافلة على تقديم الخدمات العلاجية كالكشف و تقديم العلاج بعيادات الباطنة والعظام و الرمد والأطفال و خدمات الإحالة للمستشفيات و تقديم الجلسات المختلفة لذوي الهمم، والخدمات الوقائية كالمسح الميداني للتطعيمات الروتينية و أعمال مبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون الصحة) للصحة العامة و التي تم من خلالها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و دعم صحة المرأة و الكشف عن الأورام السرطانية (الرئة- القولون- عنق الرحم-البروستاتا) و تنظيم الأسرة و كذلك أعمال مراقبة الأغذية و صحة البيئة وايضاً رفع الوعي الصحي و التثقيف الصحي و التوعية الصحية للعناية بالأسنان.



وصرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه قد تم التنسيق بين جميع الادارات المختلفة بالمديرية على مدار الاسبوع للوصول لإجمالي خدمات بلغ ٧٧٤٣ خدمة خلال الاسبوع ما بين خدمات علاجية و وقائية و بالتعاون مع منطقة غرب الطبية تحت إشراف دكتورة نهاد حسن.

وقد أعلنت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي أن اجمالي التردد على عيادات الباطنة و العظام و الرمد و الأطفال بلغ ١٦٠٧ حالة و أضافت الدكتورة رشا فوزي مسئول القوافل الطبية أن عيادة العظام من العيادات التي شهدت أعلى الترددات بالإضافة إلى الباطنة و أن عدد المرضى الذي تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال اجراءات العلاج بلغ ١٨٣ مريض.

كما أضافت الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي أن اجمالي التردد على المبادرات ١٢٤٣ مواطن كما تمت أعمال المسح الميداني عن التطعيمات الروتينية بالمرور على المنازل و تم تطعيم ٢١٦ طفل بالإضافة إلى المرور على ١٦ منشئة غذائية و سحب العينات و تحرير المحاضر و لم يتم التوصية بإغلاق أي منشئات غذائية و كذلك تم سحب عينات من شبكات المياه و الانتهاء من أعمال المسح البيئي.

و أوضحت الدكتورة مها حسيب مدير ادارة الثقافة الصحية أن عدد متلقي أنشطة التوعية بلغ ٢٧٢٣ شخص و أكدت الدكتورة علياء غنيمةمدير ادارة الإعلام و التربية السكانية أن الادارة قامت بعدد ٢٢٨ ندوة عن مختلف الموضوعات التوعوية لأهالي المنطقة و قد استفاد ٨٧٦ شخص.

و أضاف الدكتور أشرف سليم مدير الادارة العامة لطب الأسنان أن ٧٨٩ شخص قد استفاد بخدمات التوعية الخاصة بصحة الفم و الأسنان كما تم تقديم مسرحيات للأطفال لتوعيتهم بالاهتمام بصحة أسنانهم و كذلك بعض الأنشطة التفاعلية الأخرى على مدار الاسبوع.

وأعلنت الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرةأن عدد المنتفعات بلغ ٢٢٣ سيدة من بين التوعية بالوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة و الكشف بالسونار و الحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة.

كما كان متواجد على مدار الاسبوع فريق من ذوي الهمم لتقديم مختلف الجلسات كما أوضحت الدكتورة فاطمة رجبمسئول ذوي الهمم انه تم تقديم ١٧٦ جلسة ما بين جلسات تخاطب و تنمية مهارات و تعديل سلوك و صعوبات تعلم و إرشاد أسري بالإضافة إلى اختبارات ذكاء و اختبارات كونورز.

كما تواجد فريق الفحص و المشورة الخاص بمكافحة مرض نقص المناعة البشري (الايدز) للتوعية بكيفية انتشار المرض و الاجراءت السليمة الواجب اتباعها للحماية من خطر الإصابة بالمرض.

‎كما أوضحت الدكتورة مي حسين مدير وحدة الأبحاث أن فريق الأبحاث الإكلينيكية قد تواجد على مدار الأيام لقياس مدى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة

و قد تواجد فرق من ادارة العلاج الطبيعي تحت إشراف الدكتور عمر بن الخطاب و شارك ايضاً فرق من ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة تحت إشراف دكتورة أمل السنباطي

وجدير بالذكر أن معالي وزير الصحة قد أصدر تكليفاته بإنشاء وحدة صحية لخدمة أهالي بشاير الخير و أكد معالي المحافظ على توفير المكان المناسب بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية.