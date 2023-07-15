أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

أخبار مصر.. نفى المركز الاعلامي بـ مجلس الوزراء أنباء بشأن إصدار قرار بـ إلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد.. الحكومة توضح

نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل.

صور فضائية تظهر بدء إثيوبيا في التخزين الرابع لسد النهضة فجر اليوم

تبدأ إثيوبيا فعليا في التخزين الرابع فجر اليوم الجمعة، وفق ما أظهرته صور الأقمار الصناعية، مساء الخميس 13 يوليو، من ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرا من المنسوب عند انتهاء التخزين العام الماضي، وهو 600 متر فوق سطح البحر، وبالتالى فان التخزين الرابع سوف يبدأ فعليا صباح اليوم الجمعة.

الصحة: قافلة شمال سيناء تجري 186 تحليلا معمليا و33 أشعة سونار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصيلة عمل القافلة الطبية المتمركزة في مركز شباب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، منذ منذ يومين، لتقديم الخدمات الطبية ضمن حملة «100 يوم صحة».

تعاون مرتقب بين الدواء والمنظمة الدولية لتنظيم مستحضرات التجميل

شاركت هيئة الدواء المصرية، بصفتها عضوا مراقباً، في الاجتماع السنوي للدورة الحالية من منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، والذي عقد بالعاصمة البرازيلية برازيليا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تشمل 9 حالات.. شروط الحصول على مساعدات نقدية

توفر الحكومة كافة سبل الدعم لكافة للأسر الأكثر احتياجا من خلال مهاش شهري ومساعدات نقدية تضمن لهم حياة كريمة حيث يمكن للسيدات اللاتي يتعرضن للهجر من جانب الزوج الحصول على معاش وأيضا والأيتام والأرامل والمطلقات.

وزير السياحة والآثار يبحث مع محافظ جنوب سيناء الترويج لشرم الشيخ

بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي بصورة أكبر للمحافظة ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص لدفع مزيد من السائحين لزيارتها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8حتى 14 يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

اليونسكو تحضر بقوة بـ قرى حياة كريمة | التضامن في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو.

تستعرض الوزارة في تقريرها الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الوزيرة نيفين القباج، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 7 يوليو إلى 13 يوليو ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

"العمل": تعيين 8 آلاف من ذوي الهمم في القطاع الخاص هذا العام

قالت وزارة العمل، أن مديرية عمل جنوب سيناء أعلنت عن تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء "المحافظة"، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تسليم عقود عمل لذوي الهمم في جنوب سيناء

سلمت مديرية عمل جنوب سيناء عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.

نقابة الصحفيين تعلن عن منحة تدريبية بكلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفين، عن فتح باب الحجز لمنحة مقدمة من مركز التدريب والتوثيق الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في دورة «كورس المراسل التلفزيوني مع دينا الجندي»- بروديوسر، ومراسلة برنامج الحكاية مع عمرو أديب».