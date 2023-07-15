عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

صدى البلد

أخبار مصر.. نفى المركز الاعلامي بـ مجلس الوزراء أنباء بشأن إصدار قرار بـ إلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

 

حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد.. الحكومة توضح
نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل.

صور فضائية تظهر بدء إثيوبيا في التخزين الرابع لسد النهضة فجر اليوم
تبدأ إثيوبيا فعليا في التخزين الرابع فجر اليوم الجمعة، وفق ما أظهرته صور الأقمار الصناعية، مساء الخميس 13 يوليو، من ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرا من المنسوب عند انتهاء التخزين العام الماضي، وهو 600 متر فوق سطح البحر، وبالتالى فان التخزين الرابع سوف يبدأ فعليا صباح اليوم الجمعة.

الصحة: قافلة شمال سيناء تجري 186 تحليلا معمليا و33 أشعة سونار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصيلة عمل القافلة الطبية المتمركزة في مركز شباب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، منذ منذ يومين، لتقديم الخدمات الطبية ضمن حملة «100 يوم صحة».

تعاون مرتقب بين الدواء والمنظمة الدولية لتنظيم مستحضرات التجميل
شاركت هيئة الدواء المصرية، بصفتها عضوا مراقباً، في الاجتماع السنوي للدورة الحالية من منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، والذي عقد بالعاصمة البرازيلية برازيليا.

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

تشمل 9 حالات.. شروط الحصول على مساعدات نقدية
توفر الحكومة كافة سبل الدعم لكافة للأسر الأكثر احتياجا من خلال  مهاش شهري ومساعدات نقدية تضمن لهم حياة كريمة حيث يمكن للسيدات اللاتي يتعرضن للهجر من جانب الزوج الحصول على معاش وأيضا والأيتام والأرامل والمطلقات.

وزير السياحة والآثار يبحث مع محافظ جنوب سيناء الترويج لشرم الشيخ
بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي بصورة أكبر للمحافظة ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص لدفع مزيد من السائحين لزيارتها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8حتى 14 يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
اليونسكو تحضر بقوة بـ قرى حياة كريمة | التضامن في أسبوع
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو.

تستعرض الوزارة في تقريرها الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الوزيرة نيفين القباج، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 7 يوليو إلى 13 يوليو ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

"العمل": تعيين 8 آلاف من ذوي الهمم في القطاع الخاص هذا العام
قالت وزارة العمل، أن مديرية عمل جنوب سيناء أعلنت عن تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء "المحافظة"، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

تسليم عقود عمل لذوي الهمم في جنوب سيناء
سلمت مديرية عمل جنوب سيناء عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.

نقابة الصحفيين تعلن عن منحة تدريبية بكلية الإعلام جامعة القاهرة
أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفين، عن فتح باب الحجز لمنحة مقدمة من مركز التدريب والتوثيق الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في دورة «كورس المراسل التلفزيوني مع دينا الجندي»- بروديوسر، ومراسلة برنامج الحكاية مع عمرو أديب».

اخبار مصر مجلس الوزراء قرار الغاء البطاقات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

أشرف بن شرقي على مشارف العودة للزمالك

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

هارب من السجن.. كواليس سقوط صاحب مشروع ابني بيتك بايدك بعد سرقة 2.5 مليار جنيه

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

ترشيحاتنا

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

يحيي الفخراني: التمثيل متعة الإنسان.. وأجهز لمشروع فني لم يكتمل بعد

قرعة مصر في كأس العالم.. تعرف على النظام الجديد وكيفية الصعود

يحيى الفخراني: الوضع لم يسوء في مصر.. وهناك دول حدث فيها مجاعات

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

ثقافة السويس تناقش دور الشباب في التنمية والبناء|صور

فتحي عبد الوهاب: الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على التمثيل والغناء

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ