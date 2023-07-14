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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: قافلة شمال سيناء تجري 186 تحليلا معمليا و33 أشعة سونار

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصيلة عمل القافلة الطبية المتمركزة في مركز شباب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، منذ منذ يومين، لتقديم الخدمات الطبية ضمن حملة «100 يوم صحة».

أوضح الوزارة، أن إجمالي المترددين على العيادات المتنقلة بلغ 1615 مواطنا، وتم صرف العلاج المترددين بالمجان، كما تم تحويل 192 مواطنا لمستشفى العريش العام، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

أضافت الوزارة أن القافلة أجرت 186 تحليلا معمليا، و33 أشعة سونار، فيما أجريت العمليات الجراحية التخصصية بمستشفى العريش العام، وبلغت 81 عملية، متضمنة 14 حالة رمد، و16 حالة مرارة بالمنظار، و7 حالات جراحة أطفال، و19 حالة أنف وأذن، وحالة مخ وأعصاب، و14 حالة تداخلات جراحية متنوعة، و3 حالات عظام، وحالتي مسالك، و3 حالات قسطرة قلبية، وحالتي مناظير جهاز هضمي.

يذكر أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، ويتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

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