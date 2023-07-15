سقطت على حجر صلب.. وفاة فتاة أثناء لهوها في الشرقية

سيطرت حالة من الحزن الشديد على اهالى عزبة البرادعية التابعة لمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بعد وفاة طفلة فى العقد الثانى من العمر أثناء لهوها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من مستشفى صان الحجر، إخطارا بوصول فتاة فى العقد الثانى من العمر وبها اصابات و كسور فى المخ مما أدى الى وفاتها فى الحال .

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الفتاة كانت تلهو أعلى سيارة ربع نقل أثناء لهوها اعلى السيارة اختل توازنها مما أدى الى سقوطها على الارض، ويشاء القدر وان تسقط الفتاة على حجر صلب ، وعلية ادي اصطدام رأس الفتاة بالحجر الصلب والذي تسبب فى وفاتها.

تم استخراج تصريح الدفن للفتاة عقب انتهاء الاجراءات من المستشفى ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.