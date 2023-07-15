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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1095 مواطنا بدمياط بالمجان

قوافل علاجيه
قوافل علاجيه

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 تم تنفيذ قافلة لأول مرة بقرية عتيبة التابعة لمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٩٥مواطن، حيث تم تحويل ١٣حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٩٠ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٣١ حالة و السونار ل٢٠حالة ..

انعقاد المقرأة النموذجية بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة

دمياط الدكتور السيد عبد الجواد التخصصات الطبيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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