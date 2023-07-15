الصحة تنشر إرشادات لـ تتجنب الانتكاسة والعودة للإدمان

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات الصحية الهامة التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من الإدمان ، على عدم العودة مرة أخري .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، للوصول الي القدرة علي تتجنب الانتكاسة و العودة للإدمان مرة أخري ، يرجي التزم بالإرشادات التالية :

الالتزام بالخطة العلاجية

المتابعة مع الفريق المختص

التواصل مع أطباء الفريق المختص من الصحة النفسية

ممارسة الرياضة

الخط الساخن لطلب مساعدة أطباء الصحة النفسية وعلاج الإدمان: ١٦٣٢٨

وكانت وزارة الصحة والسكان ، قد أطلقت و\، حملة «تقدر من غيرها» للعام الخامس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة الإجازات الصيفية، بعيدا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تعيدهم لتعاطي المواد المخدرة، يأتي ذلك في اطار الحملة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان زادت بنسبة 15% ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2023، حيث تم تشغيل الأقسام الداخلية في كل من قسم التأهيل بمستشفى أسوان بسعة 31 سريرا، وقسم التشخيص المزدوج في مستشفى الخانكة بالقليوبية، بسعة 57 سرير، بالإضافة إلى افتتاح أول قسم داخلي لعلاج الإدمان بمستشفى دميره بالدقهلية بسعة 65 سريرا.

وأضاف «عبدالغفار» أن تم توفير 6 عيادات مسائية مخصصة للمراهقين في كل من (القاهرة، المنيا، سوهاج، أسوان والمنوفية) بالإضافة إلى 5 عيادات مسائية مخصصة للبالغين في (بني سويف، الدقهلية، الإسكندرية، أسيوط والمنوفية) ذلك ضمن خطة التوسع في الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في مختلف المحافظات ولكافة فئات المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تأتى في اطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة توفر للمتعافين ظروفا جيدة لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

وذكرت «منن» أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 23 مستشفى ومركز في 16 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية .

وقالت «منن» إن فعاليات الحملة تتضمن قيام مجموعة من الأئمة بتقديم ندوات دينية لمرضى الإدمان في كل المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف رفع الوعي الديني لدى المرضى ومساعدتهم على التعافي.