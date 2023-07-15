رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.. السعودية تتعرض لأمطار رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (السبت)، حيث توقع أن تسجل حفر الباطن أعلى درجات الحرارة عند 47 درجة مئوية.

وذكر المركز في توقعاته أن تسجل المدينة المنورة والأحساء والخرج، ثاني أعلى مناطق المملكة درجات الحرارة عند 46 درجة، فيما تسجل أبها درجة حرارة 32 والصغرى عند 19 درجة، تليها الباحة بـ 21 درجة.

وبين المركز أن الرياض تسجل 45 درجة فيما تصل درجة الحرارة الصغرى فيها إلى 29 درجة مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة 44 درجة والصغرى 32 درجة.

ولفت إلى احتمالية هطول أمطار رعدية، مع هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع تكون جزئي للسحب الغائمة على بعض من مناطق السعودية .