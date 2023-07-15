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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.. السعودية تتعرض لأمطار رعدية

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره  اليومي عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (السبت)، حيث توقع أن تسجل حفر الباطن أعلى درجات الحرارة عند 47 درجة مئوية.

وذكر المركز في توقعاته أن تسجل المدينة المنورة والأحساء والخرج، ثاني أعلى مناطق المملكة درجات الحرارة عند 46 درجة، فيما تسجل أبها درجة حرارة 32 والصغرى عند 19 درجة، تليها الباحة بـ 21 درجة.

وبين المركز  أن الرياض تسجل 45 درجة فيما تصل درجة الحرارة الصغرى فيها إلى 29 درجة مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة 44 درجة والصغرى 32 درجة.

ولفت إلى احتمالية هطول أمطار رعدية، مع هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع تكون جزئي للسحب الغائمة على بعض من مناطق السعودية .

أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

انتشار الغبار..السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

الارصاد السعودية السعودية الرؤية الأفقية المركز الوطني للأرصاد المدينة المنورة هبوب الرياح هطول أمطار رعدية

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