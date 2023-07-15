أمريكا الأعلى وأفريقيا تتراجع.. استمرار تعافي حركة الطيران العالمي

سجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 30.8% في حركة المسافرين، خلال شهر مايو 2023، مقارنةً بشهر مايو من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة بنسبة 25.0% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.6 نقطة مئوية إلى 80.2%.

وتتصدر المنطقة منحنى التعافي مع تجاوز حركة المسافرين فيها لشهر مايو المستويات المسجلة عام 2019 بواقع 17.2%.

جاء ذلك وفقا لتقرير الاتحاد الدلي للنقل الجوي “إياتا”، الصادر عن معدلات الحركة الجوية خلال مايو 2023.

وبحسب تقرير إياتا، ارتفعت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أفريقيا بنسبة 45.2% في مايو 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ازدادت السعة في شهر مايو بنسبة 44.2% وعامل الحمولة بواقع 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 68.8%، وهو الأدنى بين جميع المناطق.

فيما سجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 19.8% في حركة المسافرين مقارنةً بشهر مايو 2022، بينما ارتفعت السعة بنسبة 14.2% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.9 نقطة مئوية إلى 84.4%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال شهر مايو 2023 تحسناً بنسبة 31.0% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022. وارتفعت السعة بنسبة 23.2% وازداد عامل الحمولة بواقع 5.1 نقطة مئوية إلى 85.1%، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

بينما حققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 26.3% في حركة المسافرين بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بينما ارتفعت السعة بشكل متسارع بواقع 27.3% وانخفض عامل الحمولة بواقع 0.7 نقطة مئوية إلى 83.8%. وكانت أمريكا اللاتينية هي المنطقة الوحيدة التي تجاوز فيها نمو السعة معدلات نمو حركة المسافرين خلال الشهر.

أما عن شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 156.7% في حركة المسافرين خلال شهر مايو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حافظت على الزخم الإيجابي الكبير الذي اكتسبته منذ رفع القيود المتبقية على السفر في المنطقة في وقت سابق من العام الجاري.

كما ارتفعت السعة بنسبة 136.1% وعامل الحمولة بواقع 6.4 نقطة مئوية ليبلغ 80.0%.

فيما سجلت سوق السفر المحلي في البرازيل نمواً بنسبة 8.6% في مايو قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وكانت أخر الأسواق المحلية من حيث التعافي الكامل مع تجاوز مستوى حركة السفر فيها للمستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 (مايو 2019) بواقع 6.5%.

وارتفعت حركة السفر المحلية في اليابان بنسبة 39.0% خلال شهر مايو مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل أقوى أداء بعد الصين، كما وصلت إلى 99.8% من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات حركة السفر الجوي لشهر مايو 2023، والتي أظهرت استمرار النمو القوي في مستويات الطلب على الرحلات الجوية، حيث ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي بنسبة 39.1% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي.

بينما وصلت النسبة الإجمالية لحركة المسافرين على مستوى العالم إلى 96.1% من المستويات المسجلة في مايو 2019 قبل جائحة كوفيد-19.