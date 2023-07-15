انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق عقب عيد الأضحى.. ومفاجأة في البلدي الآن

انخفضت أسعار اللحوم بالأسواق حوالى 20% ، وذلك عقب انتهاء عيد الأضحي وبالتالى قلة الإقبال على شراء اللحوم ، كذلك انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق مع توافرها أمام المربيين .

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البقري البلدي تتراوح بين 280 و350 جنيهًا بحسب المنطقة، في حين سجلت اللحوم الجاموسي نحو 250-270 جنيهًا واللحوم الضاني تراوحت بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو، كما سجل كيلو اللحوم الجملي نحو 200 جنيه.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا

زيادة انتاجية اللحوم والألبان



وأكد السيد القصير وزير الزراعة، على ضرورة تعظيم الانتاجية سواء من الثروة الحيوانية في مصر، لزيادة انتاج مصر من اللحوم والألبان، او من محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك بالتركيز على استنباط سلالات وأصناف جديدة مصرية، ذات جودة وانتاجية عالية، ومقاومة للامراض والآفات، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد القصير على اهمية البحوث التطبيقية، والتي تعد هي كلمة السر لعلاج كافة المشكلات، بالاستفادة منها وتطبيقها على أرص الواقع، والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، فضلا عن سرعة اعداد قاعدة بيانات كاملة ودراسة وافية حول سلالات الماشية في العالم، وأكثرها انتاجية سواء من الألبان أو اللحوم، واختيار الانسب من بينها والتي تتأقلم مع البيئة المصرية، وذلك في إطار تحسين السلالات والتحسين الوراثي للماشية.

وشملت تكليفات القصير أيضا ضرورة العمل على تطوير كافة المزارع الخاصة بالانتاج الحيواني والتابعة لمركز البحوث الزراعية، ودعمها بأفضل السلالات، للوصول الى اعلى انتاجيات ممكنة، لتكون نواه لنشر هذه السلالات للمربيين.

وشدد وزير الزراعة على باحثي معهد بحوث البساتين على أهمية مواكبة التطورات العالمية، للوصول الى افضل انتاجية من محاصيل الخضر والفاكهة، كذلك التوسع في برامج الاكثار وبرامج تربية الأصناف الجديدة، لتكون لمصر الريادة، وفتح المزيد من الاسواق بالخارج..

