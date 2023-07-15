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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية 2023

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة ، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة وأشرف محمد حسن مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومنار غالى مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري التخطيط والموازنة بالمراكز ومديرى المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة .

استعرض السكرتير العام – فى بداية الاجتماع - المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤  بالمراكز والاحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية اتخاذ جادة فى تنفيذ مشروعات الخطة والتى تتمثل فى دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة المحافظة في مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين ، مشيرا الى ان الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

سكرتير عام أسيوط يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي قريتى الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح


وأوضح محافظ أسيوط ان اختيار مشروعات الخطة الاستثمارية لابد ان يكون وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين ومراعاة الاحتياجات المستقبلية ومراعاة وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم منوهًا علي عدم تنفيذ أي اعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية الا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها ،مشيرا الى حرصه على المتابعة الدورية لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها بدقة عالية لخدمة المواطنين كما يتم التركيز على دفع عجلة الأعمال في مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية ، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع.

كما كلف المحافظ ، السكرتير العام ، بالمتابعة المستمرة مع كافة رؤساء المراكز والاحياء ومديري المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية ، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من انجاز ، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية والاستفادة القصوى من جميع بنودها مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

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