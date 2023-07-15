بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

من هو رجب بحه؟ تساءل جمهور الأهلي والزمالك عن هوية الشخص الذي تحدث عنه مرتضى منصور عقب مباراة القمة الأخيرة، والذي كان سببا رئيسيا في هزيمة الفارس الأبيض، وفقا لرئيس الزمالك السابق.

يذكر أن فريق الزمالك تعرض للخسارة الثقيلة أمام الأهلي، أول أمس الخميس، بنتيجة 4/1 في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، الذي حسمه مؤخرا بشكل رسمي، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة في المركز الثالث.

فيديو مرتضى منصور

عقب مباراة القمة 126، خرج المستشار مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك، تحدث من خلاله عن كواليس خسارة الأبيض أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، خلال الفيديو ،إن الأجواء التي لعب فيها الزمالك في مباراة القمة لم تكون عادية علي الاطلاق والأحداث التي جرت تدل علي ذلك.

وتابع مرتضى منصور ، فريق الزمالك لم يكون أمام منافس عادي، الزمالك كان بيلعب أمام الجن، والسحر تم زرعه بجوار قائم مرمي الاهلي لمنع دخول أي اهداف في مرماه والدليل الزمالك لم يستطيع أن يسجل إلا في الشوط الثاني مع تبديل المرمى.

وقام مرتضي منصور بنشر صورة ادعى من خلالها أنها للشخص الذي قام بعمل الساحر، قائلا: دي ياجماعه صورة الساحر، رجب بحه من الفيوم حيث تم عمل السحر بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وأردف مرتضي منصور، قائلا: «الخطيب معلمش عليا ومفيش حد علم عليا.. الجن والسحر هما اللي علموا علينا».

من هو رجب بحه؟

وفقا للفيديو الذي رد خلاله على اتهامات مرتضى منصور، رجب بحه عامل خمسيني يعمل في البناء "أرزقي" أو عامل يومية، لم يتعلم القراء والكتابة، إلا أنه رغم ذلك يحفظ القرآن الكريم كاملا.

يناديه جيرانه بـ«الحاج رجب» ويقوم أحيانا بتولي إمامة المسجد بحكم حفظه للقرآن الكريم وتردده المستمر على المسجد.

حياة رجب بحة بسيطة، كما وصفها، حيث يعيش في بيت متواضع وليس لديه مصدر دخل ثابت بحكم عمله كعامل بناء.

رجب بحه معروف لدى مسقط رأسه بالفيوم، حيث دافع عنه جيرانه ضد الاتهامات الموجهة ضده من قبل مرتضى منصور، حيث قال صديقه الذي يجلس إلى جواره بالفيديو: «ده راجل معاه عيال ومعاه بنات ومعاه أسرة، إزاي كده!».

ماذا قال رجب بحه لمرتضى منصور؟

نفى رجب بحه الاتهامات الموجهة إليه من قبل مرتضى منصور، معتبرا إياها إهانة لسمعته وسمعة أولاده، قائلا: «حرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقة دي».

وأضاف بحه في فيديو ظهر خلاله موجها حديثه لمرتضى منصور: «لو تيجي حضرتك تتفرج على المعيشة اللي احنا عايشينها، أو البيت اللي أنا عايش فيه، مش هترضاه أنت نفسك».

واختتم رجب بحه، قائلا: «قسما بالله العظيم أنا ولا بعرف أعمل حاجة من الحاجات دي.. واللي بيعمل الحاجة دي أصلا بيبقى راجل مشرك بالله.. والاشراك بالله ده بيبقى لناس ربنا نزع من قلوبهم الرحمة».