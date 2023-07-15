صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

اتهم المستشار مرتضي منصور شخصا يدعي « رجب محمد بحه » من الفيوم بعمل سحر لنادي الزمالك وهو ما أدي إلي خسارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي .

رجب بحة يرد على المستشار مرتضى منصور

رجب بحة

فيما رد الحاج رجب بحه على تصريحات المستشار مرتضي منصور من خلال فيديو بثه عبر صفحات السوشيال ميديا قائلا : أقسم بالله حرام الاتهام ده أنا راجل حافظ كتاب الله والسحر شرك بالله ، ليه الاتهام ده وأنا راجل لدي أولاد وبنات في سن الزواج .

وتابع الحاج رجب بحة ، أنا لا أعرف سحر ولا أعرف أعمل الحاجات دي ليه الاتهام بالباطل ودخول أزمة لا علاقة لي بها علي الاطلاق .

صديق رجب بحة « هو دي اللي خلي الواد يقلش وتتغلب 4 ..لاعيبتك تعبانة

خرج المستشار مرتضي منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك ، تحدث من خلاله عن كواليس خسارة الأبيض أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي.

وقال مرتضي منصور، خلال الفيديو ،إن الأجواء التي لعب فيها الزمالك في مباراة القمة لم تكون عادية علي الاطلاق والأحداث التي جرت تدل علي ذلك

مرتضي منصور

وتابع مرتضي منصور ، فريق الزمالك لم يكون أمام منافس عادي ، الزمالك كان بيلعب أمام الجن ، والسحر تم ذرعه بجوار قائم مرمي الاهلي لمنع دخول أي اهداف في مرماه والدليل الزمالك لم يستطيع أن يسجل الا في الشوط الثاني مع تبديل المرمي .

وقام مرتضي منصور بنشر صورة ادعى من خلالها أنها للشخص الذي قام بعمل الساحر قائلا : دي ياجماعه صورة الساحر ، رجب بحه من الفيوم حيث تم عمل السحر بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي .

وأردف مرتضي منصور ، قائلا «الخطيب معلمش عليا ومفيش حد علم عليا .. الجن والسحر هما اللي علموا علينا ».

وناشد منصور محبي الزمالك الوقوف معه وخلف الفريق للخروج من الكبوة الحالية واستعادة الانتصارات مرة اخري .

نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضي منصور على خسارة الزمالك

هشام حنفي

أعلن هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن تعليق مرتضي منصور على خسارة الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب هشام حنفي:" مرتضى منصور: السحر كان معمول على العارضة اليمين واللعب مع الجن الأزرق لكن مقدرش على الجن الأحمر".

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

قال مرتضى منصور إن الجن أصاب عمرو السيسي لاعب الزمالك عقب مشاركته في القمة 126 أمام الأهلي بخمس دقائق فقط.

المدير الفني لـ الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك والنتيجة رائعة للغاية

أبدي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أنه رغم حسم لقب الدوري رسميًّا وحسم مباراة القمة أيضًا فإن الموسم لم ينته بعد.

وقال كولر: «ما زالت هناك مباريات متبقية لنا في الدوري، مسئوليتي أن أجعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال المباريات الأربع المقبلة لكي نواصل الانتصارات».

وأضاف كولر «لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، وهناك تسرع في اللمسة الأخيرة، ولذا أهدرنا عدة فرص سهلة وسجلنا 3 أهداف فقط، وفي الشوط الثاني قل تركيز اللاعبين لذلك تراجع الأداء قليلًا ونجح الزمالك في استغلال ذلك وسجل هدفه الوحيد، ولكننا نجحنا في مواصلة التقدم وسجلنا الهدف الرابع، ونتيجة المباراة رائعة للغاية».

وأشار كولر إلى أنه سعيد للغاية لفوزه بكل البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق، قائلًا: «فزت بكل شيء باستثناء كأس العالم للأندية، ولكن يجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا».

ووجه كولر الشكر إلى لاعبيه والجهاز المعاون قائلًا: «قدمت كل ما لديَّ للفريق لكي نكون في هذا المكان، والجهاز الفني واللاعبون نجحوا في رد الجميل لي وقدموا مستويات رائعة على مدار الموسم. أشكر جمهور الأهلي الذي أشعر بحماسه من تشجيعه المتواصل للفريق. ما حدث هذا الموسم مثل كعكة الشيكولاتة، كل شيء فيها رائع وجميل، وأعد الجمهور بالأفضل دائمًا».