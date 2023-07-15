مرتضى منصور: الجن عور عمرو السيسي بعد ٥ دقائق من مشاركته أمام الأهلي

قال مرتضى منصور إن الجن أصاب عمرو السيسي لاعب الزمالك عقب مشاركته في القمة 126 أمام الأهلي بخمس دقائق فقط.

كشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

فوز الأهلي على الزمالك



وأضاف مرتضى منصور أن، الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق ولكن الجن الأحمر كان صعب للغاية، وتابع: الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لاعيبة الأهلي.

ونشرمرتضى منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه “رجب محمد محمد الشهير برجب بحة”