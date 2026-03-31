قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: التعاون المصري-الإيطالي مفتاح لتعزيز الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني

أكد  عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن التعاون مع شركة "إيني" الإيطالية يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع الغاز والبترول في مصر، موضحين أن هذا التعاون لا يقتصر على زيادة الإنتاج فحسب، بل يمتد ليشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الكوادر الوطنية، وضمان استدامة الموارد الطاقية لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار النواب إلى أن استثمارات "إيني" الجديدة في مصر تمثل دفعة قوية لتحقيق الأمن الطاقي الوطني، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، فضلاً عن دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل للشباب، مؤكدين أن التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكات بما يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن على حد سواء.

برلماني: استثمارات "إيني" مفتاح لتعزيز الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشركة "إيني" الإيطالية يؤكد الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز والبترول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعامة قوية للأمن الطاقي لمصر.

وأضاف “ هلال” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمارات الجديدة والتوسع في الإنتاج ليس مجرد أرقام على الورق، بل هي عامل حاسم في تلبية الطلب المحلي، ودعم الصناعات الوطنية، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز إقليمي للطاقة".

وأكد عصام خليل أن الشراكة مع شركات عالمية ذات خبرة كبيرة مثل "إيني" تتيح نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الوطنية، مشدداً على أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحقيق مردود اقتصادي مباشر للمواطن المصري.

وقال: "هذا النوع من التعاون يعكس رؤية الدولة الطموحة في تعزيز الاستثمارات، وضمان استقرار الطاقة، وتحويل قطاع الغاز والبترول إلى رافد قوي لدعم النمو الاقتصادي ومشروعات التنمية في مصر".

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن التعاون مع شركة "إيني" الإيطالية يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الحكومة المصرية والشركات العالمية في قطاع الغاز والبترول، مؤكداً أن أهميته تتجاوز زيادة الإنتاج لتشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف “ جابر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،أن "الاستثمارات الجديدة تعكس التزام مصر بالتحول نحو طاقات أكثر استدامة وكفاءة، وتوفر فرصًا لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في البحث والاستكشاف، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية للكوادر الوطنية".

وأكد أحمد جابر أن هذه الشراكة ستدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الفاقد، مشيراً إلى أن دمج الابتكار التكنولوجي مع المسؤولية المجتمعية للشركات الأجنبية سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الطاقي على المدى الطويل.

وقال: "نحن بحاجة إلى استغلال هذه الفرص لتعزيز التحول للطاقة النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استفادة المواطنين مباشرة من التطورات في قطاع الغاز والبترول".

ومن جانبها قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشركة "إيني" الإيطالية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية في قطاع الطاقة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد: أن الاهتمام بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في الغاز والبترول لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على استقرار إمدادات الطاقة، ودعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري بشكل عام".

وأكدت العسيلي أن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة ضخها في مصر بقيمة 2 مليار دولار خلال 2026 تُعد فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت: "الشراكات الدولية في مجال الطاقة ليست مجرد مشاريع إنتاجية، بل أدوات استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقوية مكانة مصر الإقليمية في قطاع الغاز والبترول، وهو ما يمثل أولوية قصوى للبرلمان والحكومة معًا".

كما، 

نائب الشيوخ: الشراكة مع "إيني" فرصة استراتيجية لتعزيز الغاز والبترول ودعم الاقتصاد الوطني

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع شركة "إيني" الإيطالية يؤكد الحرص المصري على تهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاعي الغاز والبترول.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: أن هذا التعاون يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة في مصر، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الطاقة".

وشدد أحمد سمير على أن التوسع في مشروعات الغاز والبترول لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى دعم التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية من خلال المبادرات الصحية والتعليمية التي تصب في صالح المواطن المصري.

وقال: "نحن أمام مرحلة مهمة تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة الاستثمار، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شركة إيني الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

