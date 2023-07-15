مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

خرج المستشار مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك ، تحدث من خلاله عن كواليس خسارة الأبيض أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، خلال الفيديو ، إن الأجواء التي لعب فيها الزمالك في مباراة القمة لم تكن عادية على الإطلاق، والأحداث التي جرت تدل على ذلك.

مرتضى منصور

وأضاف مرتضى منصور: “فريق الزمالك لم يكن أمام منافس عادي، الزمالك كان بيلعب أمام الجن، والسحر تم زرعه بجوار قائم مرمى الأهلي لمنع دخول أي أهداف في مرماه، والدليل أن الزمالك لم يستطع أن يسجل إلا في الشوط الثاني مع تبديل المرمى”.

ونشر مرتضى منصور صورة ادعى أنها للشخص الذي قام بعمل السحر، قائلا: “دي يا جماعة صورة الساحر رجب بحة، من الفيوم، حيث تم عمل السحر بالاتفاق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي”.

وأردف مرتضى منصور قائلا: «الخطيب معلمش عليا ومفيش حد علم عليا، الجن والسحر هما اللي علموا علينا».

وناشد منصور محبي الزمالك الوقوف معه وخلف الفريق للخروج من الكبوة الحالية واستعادة الانتصارات مرة أخرى.

رجب بحة يرد على المستشار مرتضى منصور

فيما رد الحاج رجب بحة على تصريحات المستشار مرتضى منصور من خلال فيديو بثه عبر صفحات السوشيال ميديا قائلا: “أقسم بالله حرام الاتهام ده، أنا راجل حافظ كتاب الله والسحر شرك بالله، ليه الاتهام ده وأنا راجل لدي أولاد وبنات في سن الزواج”.

وأضاف الحاج رجب بحة: “أنا لا أعرف سحر ولا أعرف أعمل الحاجات دي، ليه الاتهام بالباطل ودخول أزمة لا علاقة لي بها على الإطلاق؟!”.

نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضى منصور على خسارة الزمالك

هشام حنفي

أعلن هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن تعليق مرتضى منصور على خسارة الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب هشام حنفي: "مرتضى منصور: السحر كان معمول على العارضة اليمين واللعب مع الجن الأزرق لكن مقدرش على الجن الأحمر".

وصرح مرتضى منصور، خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن “الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز”.

وقال مرتضى منصور إن الجن أصاب عمرو السيسي، لاعب الزمالك، عقب مشاركته في القمة 126 أمام الأهلي بخمس دقائق فقط.

المدير الفني لـ الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك والنتيجة رائعة للغاية

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أنه رغم حسم لقب الدوري رسميًّا وحسم مباراة القمة أيضًا، فإن الموسم لم ينته بعد.

وقال كولر: «ما زالت هناك مباريات متبقية لنا في الدوري، مسئوليتي أن أجعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال المباريات الأربع المقبلة لكي نواصل الانتصارات».

وأضاف: «لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، وهناك تسرع في اللمسة الأخيرة، ولذا أهدرنا عدة فرص سهلة وسجلنا 3 أهداف فقط، وفي الشوط الثاني قل تركيز اللاعبين لذلك تراجع الأداء قليلًا ونجح الزمالك في استغلال ذلك وسجل هدفه الوحيد، ولكننا نجحنا في مواصلة التقدم وسجلنا الهدف الرابع، ونتيجة المباراة رائعة للغاية».

وأشار كولر إلى أنه سعيد للغاية لفوزه بكل البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق، قائلًا: «فزت بكل شيء باستثناء كأس العالم للأندية، ولكن يجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا».

ووجه كولر الشكر إلى لاعبيه والجهاز المعاون قائلًا: «قدمت كل ما لديَّ للفريق لكي نكون في هذا المكان، والجهاز الفني واللاعبون نجحوا في رد الجميل لي وقدموا مستويات رائعة على مدار الموسم. أشكر جمهور الأهلي الذي أشعر بحماسه من تشجيعه المتواصل للفريق. ما حدث هذا الموسم مثل كعكة الشيكولاتة، كل شيء فيها رائع وجميل، وأعد الجمهور بالأفضل دائمًا».