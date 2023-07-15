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تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

آثار مصرية بمقابر
آثار مصرية بمقابر قبرص

تضم جزيرة قبرص، الواقعة على البحر المتوسط، أسرار العصور القديمة والثقافات المتعاقبة التي تعاشت على أرضها. 

ومؤخراً، تم اكتشاف مئات القطع الأثرية القديمة، بما في ذلك كمية كبيرة من العصي من الذهب الخالص، في مقابر النخبة من العصر البرونزي.

وتشير الاكتشافات إلى ثروة كبيرة للأشخاص المدفونين في المقابر، والتي كانت تعتمد على تجارة الجزيرة في النحاس، وهو معدن مهم في ذلك الوقت كان يستخدم في صناعة البرونز.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تتضمن القطع الأثرية العديد من القطع المستوردة من الثقافات الرئيسية الأخرى في المنطقة، مثل Minoans في جزيرة كريت، والميسينيون في اليونان، والمصريون القدماء.

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وقال عالم الآثار بيتر فيشر، الأستاذ الفخري بجامعة جوتنبرج في السويد، إن القطع المستوردة أكدت مدى تجارة البحر الأبيض المتوسط ​​خلال العصر البرونزي المتأخر، بين حوالي 1640 قبل الميلاد و 1050 قبل الميلاد.

تعد هذه الاكتشافات مهمة جداً لتوثيق تاريخ البشرية وثقافاتها المتعاقبة، وتزيد من فهمنا للتجارة البحرية والعلاقات الثقافية في المنطقة في العصور القديمة.

اكتشاف كنوز مصرية في قبرص

وتشير الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تم العثور عليها في مقابر النخبة من العصر البرونزي في جزيرة قبرص إلى تفاعلات تجارية شاملة بين ثقافات مختلفة في المنطقة. 

وتم العثور على العديد من القطع الأثرية المصنوعة من الذهب، والتي يُرجح أنها مستوردة من مصر ولكنها تظهر بشكل أساسي زخارف مينوية. 

 وأشار بيتر فيشر، الأستاذ الفخري بجامعة جوتنبرج في السويد، إلى أن الاكتشافات العديدة للذهب تشير إلى أن المصريين حصلوا على النحاس من قبرص.

وتم العثور  على قطع تستخدم يوميا مثل عظام السمك، ما يشير إلى وجود تجارة مكثفة بين هذه الثقافات.

 ويقوم فيشر وزملاؤه بالتنقيب عن متجر تجاري من العصر البرونزي في “هلا سلطان تكه” على الساحل الجنوبي لقبرص منذ عام 2010، واكتشفوا مؤخراً مقابر النخبة.

وامتلأت المقبرتان بأكثر من 500 قطعة أثرية، بما في ذلك الفخار من جزيرة كريت واليونان وسردينيا، والحلي المصنوعة من العنبر من بحر البلطيق، والأحجار الكريمة مثل اللازورد الأزرق من أفغانستان والعقيق الأحمر من الهند، ومرايا برونزية وخناجر وسكاكين ورؤوس حربة. وتم صنع العديد من القطع من العاج وخزف مزجج مميز يسمى الخزف، والذي تم إحضاره هناك من مصر القديمة، وفقًا لبيان صادر عن جامعة جوتنبرج.

كيف وصلت الآثار المصرية إلى قبرص ؟

تشتمل المقابر التي تم العثور عليها في جزيرة قبرص على العديد من القطع الأثرية الثمينة ، بما في ذلك التيجان الذهبية المنقوشة بصور ثيران وغزلان وأسود وأزهار.

 وبالرغم من أنه يبدو أنها من الطراز المينوي ، إلا أنه من المحتمل أن تكون صُنعت في مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة، بين حوالي 1550 قبل الميلاد و 1295 قبل الميلاد، ربما في عهد الفرعون إخناتون ونفرتيتي ، وفقًا لتصريحات صادرة عن الباحثين.

وأشار بيتر فيشر، الأستاذ الفخري بجامعة جوتنبرج في السويد، إلى أن ثروة النخب في الجزيرة كانت تعتمد على سيطرتهم على مناجم النحاس الخام في جبال ترودوس في غرب قبرص. وكان النحاس مخلوطًا بالقصدير لصنع البرونز ، مما جعل الطلب عليه كبيرًا.

وأضاف فيشر في رسالة بالبريد الإلكتروني أن المقابر التي تم العثور عليها "تعتبر من بين الأغنى التي تم اكتشافها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​"، وتشير القطع الأثرية الثمينة في المقابر إلى أن سكانها كانوا يحكمون المدينة، التي كانت مركزًا لتجارة النحاس في الفترة ما بين 1500 و 1300 قبل الميلاد. وفي ذلك الوقت ، كانت قبرص تشكل "بوتقة" للثقافات ، وخاضت احتمالات التجارة في شرق البحر المتوسط ​​"، وفقًا لما قاله فيشر.

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