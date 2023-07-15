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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابتلعت قطعة حشيش.. قرار عاجل بشأن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة المحلة

جثة طفل - أرشيفية
جثة طفل - أرشيفية

حجزت محكمة النقض طعن المتهمين بقتل طفلة المحلة بعد تعذيبها لمدة 6 ساعات حتى الموت، انتقاماً منها لابتلاعها قطعة حشيش، على الحكم بسجنهما 7 سنوات، للنطق بالحكم بجلسة 13 سبتمبر.

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13 سبتمبر.. الحكم في قضية طفلة المحلة

كان ميشيل حليم دفاع المتهمة الثانية فى قضية طفلة المحلة، قدم مذكرة طعن قال فيها إنه يوجد خطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الموضوع عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت دون أن تنبه الدفاع بالتعديل وبالتالي كان اتجاه الدفاع أمام محكمة الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنية ازهاق الروح في القتل العمد وهو بعيد كل البعد عن الدفاع الذى عدلت المحكمة قيده ووصفه.

وجاء في مذكرة الدفاع بقضية طفلة المحلة، ان محكمة الموضوع أدانت الطاعنة بالاشتراك في القتل ونسبت إليها اعتراف بالواقعة ليس له صلة بالأوراق، رغم انتفاء المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية.

وترجع الواقعة لشهر نوفمبر 2020 بتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.

وكشفت تحريات المباحث، قيام والدة طفلة المحلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة لقطعة حشيش تخص المتهمين، فأصيبت بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم.

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