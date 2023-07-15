وكيل قطاع المعاهد الأزهرية: لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال التصحيح أو ظلم طالب بالثانوية

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوى ، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس الادارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية يرافقة الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية مركز تصحيح الزقازيق لمتابعة انتظام أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية .

اكد الدكتور أحمد الشرقاوى أنه تم تجهيز مقار التصحيح ، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين من أثاث ، وأدوات التعقيم وغيرها، كي تتم أعمال التصحيح على الوجه الأكمل، كما أكد على مشرفي المواد والمراجعين الفنيين ، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول ، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية ، ليحصل كل طالب على حقه دون نقصان أو زيادة، مشددًا علي أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال التصحيح، ولن يَسمح بظلم أي طالب.

وأشار إلى أن مركز تصحيح الشرقية يضم ثلاث مراكز فرعية؛ اثنان منها للعلوم الشرعية والعربية، والآخير للمواد الثقافية وتسير الأمور بكافة المراكز على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الجنيدي، أنه تم ندب ٣١٠٠ مصحح من محافظات الشرقية / الإسماعيلية / بور سعيد وشمال سيناء/ وجنوب سيناء وتسير الأمور على الوجه الأكمل.

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