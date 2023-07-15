لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

يحرص عدد كبير على متابعة آخر أسعار الخضار، بالأسواق الكبرى، التي تبيع بأسعار الجملة خصوصا أنها توفر الكثير من المصروفات للأسرة.

وقامت عدسة صدى البلد، بجولة داخل سوق أكتوبر للجملة، للتعرف على حركة البيع والشراء، وتطورات الأسعار لجميع انواع الخضار.

أسعار الخضار بسوق الجملة

وقال أحد التجار، إن الأسعار متفاوتة، وتختلف حسب الموسم والإقبال، وتعتبر الزيادة فقط في سعري البصل والبطاطس بسبب قلة المعروض.

وأضاف أن سعر كيلو البصل وصل إلى ١٥ جنيهاً، بينما كيلو البطاطس بـ٩ جنيهات، والباذنجان ب٢ جنيه للكيلو، والجزر ب ٧ جنيهات للكيلو.

وتابع، أن كيلو الطماطم يتراوح بين ٢ جنيه حتى ٥ جنيهات، والباذنجان العروس ب٣ جنيهاا للكيلو، والخيار ب ٥ جنيهات للكيلو.

وعن الإقبال وحركة البيع والشراء داخل السوق، أوضح التاجر أن الحركة تراجعت بشكل نسبي خاصة بعد عيد الاضحى.

وللتعرف على تفاصيل الأسعار لجميع انواع الخضروات يمكنكم مشاهدة الفيديو….