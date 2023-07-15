عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

حسنا فعل المشرع المصري بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي واعتبارها جناية قد تصل عقوبتها للسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي بعض الأحيان في حالة توافر ظروف مشددة ينص عليها القانون تكون العقوبة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وقد صدر القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 متضمناً تلك العقوبات المغلظة المشار اليها.


وفي ذات السياق يمكن تعريف التحرش بأنه كل تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.


وفي سياق آخر بعيداً عن حديث القانون بشأن التحرش الجنسي نتناول في موضوع مقالنا نوعاً آخر من التحرش لا يقل خطورة عن التحرش الجنسي وهو التحرش الفكري فهو آفة جديدة قد تنتهي بالاغتصاب الفكري من خلال التعرض والانتهاك لعقل الضحية وتبدو الخطورة في صناعة أفكار سلبية و بثها في عقول هؤلاء الضحايا للتمكن من تدمير أوصال المجتمع وهدم أركانه فالضحية في التحرش الفكري هو الوطن.


وفي ذات السياق أيضاً نجد أن التحرش الفكري قد يأخذ مظهراً آخر يسعى اليه ذوو النفوس الخربة من خلال التحرش بتاريخ إنسان وتشويه شخصيته عبر كتائب قد لا يكون لها نظم أو رابط وإنما  غايتها سوء القصد والحرص على مصالحها الذاتية من خلال الرقص على جثث الشرفاء وهؤلاء المشار اليهم جميعهم مرتكبو أفعال التحرش الفكري بكل صوره ليسوا بمنأى عن العقاب فيلاحقهم سيف القانون الرادع حينما تشكل أفعالهم النموذج الإجرامي المعاقب عليه، ولكن قد يكون من الملائم وجود مواجهة تشريعية خاصة لهذا التحرش الفكري أو بالأحرى الاغتصاب الفكري.


وفي النهاية " بات التأكيد على أن الوعي بالقانون بات ضرورياً لمواجهة ثقافة اللافهم واللاعلم  واللاتفكير واللاضمير".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

الكشف عن حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية.. شاهد

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من نقيب المهندسين للنائب العام بشأن قضية كبرى ..إيه حصل؟

حكم تمكين وقضية نفقة .. تفاصيل جديدة في واقعة سيدة القاهرة الجديدة

5 أسبوعيا.. مصر للطيران تُعيد تشغيل رحلاتها المباشرة بين مانشستر والقاهرة

الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنا وتجري 116 عملية جراحية

بعد 10 سنوات على جرائمه المروعة .. القبض على سفاح النساء في نيويورك|شاهد

أخبار الفن.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

انتبه.. التثاؤب المفرط علامة على الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ