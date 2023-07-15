رسالة غامضة من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

حرص محمود طه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على نشر رسالة خاصة لجمهور نادي الزمالك بعد تراجعه عن الاستقالة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقام بنشر رسالة طويلة عبر فيس بوك، كتب ضمن محتواها:

"جمهور الزمالك الحبيب

نعلم جميعاً حجم الألم لديكم من فقدان بطولة الدوري والهزيمة الأخيرة بعد أن وضعنا قدماً على الطريق الصحيح نحو الإصلاح والنجاح .

ويقيني الذي تَشَكّل في بيت مولع بالرياضة وبحب نادي الزمالك يدرك جيداً أن الإنسحاب من المشهد وقت الإخفاق ليس من البطولة والشجاعة في شيء ولكن المواجهة والمكاشفة والتحدي لتعديل المسار هو الذي يحول الهزيمة إلى نصر شريف .

أتينا لنادي الزمالك وبفضل جهودنا بعد دعمكم كان الفوز والبطولات المتكررة حليفنا ، ولن يكون لنا همّ سوى الوصول لمنصات التتويج لاسعادكم ، ففرحة طفل بفوز الزمالك يبدد ما لدينا من ألم مما نتتعرض له من نقد يصل إلى حد الإساءة والتوبيخ ولكننا ندرك أهمية ما نحن فيه وخطورته لذلك فإننا لا نلقي بالا إلا بالجهد والاجتهاد في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفعة شأن النادي واسمه في المحافل المحلية والدولية .

هكذا تعلمت من علوم الإدارة وفنونها ، ومبادئي ثابتة لم تتغير ولن تتبدل لنصل معا إلى هدفنا ويجب أن تعلموا أن الصعاب كثيرة ومن يتمنى سقوط الزمالك أكثر ممن يحملون همه وهذا يحتم علينا جميعاً التكاتف والاصطفاف في صف واحد لنعبر إلى بر الأمان والاستقرار .

الزمالك أولا وأخيرا ...

تحياتي

مستشار / محمود محمد طه

عضو مجلس الإدارة ".

وقام عضو مجلس إدارة القلعه البيضاء بإغلاق التعليقات خوفاً من بطش الجماهير الغاضبة منه ومن أعضاء المجلس بالكامل بعد تراجع مستوي فريق الكرة والخروج من البطولات .

