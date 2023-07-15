زيزو يتلقى عرضا تركيا للرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير تركية عن وجود عرض تركي من أجل التعاقد مع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الميركاتو الصيفي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك “عاجل .. تقارير تركية .. نادي بيشكتاش التركي يسعى لضم نجم الزمالك أحمد مصطفى زيزو Zizo Zizo لدعم صفوف الفريق”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره نادي فاركو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد فاركو

وتنطلق مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري مساء الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.