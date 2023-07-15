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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1.3 مليون دولار في الطريق.. آخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة

شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك

يسعي مسؤولو نادي الزمالك لسداد المستحقات الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بصفقة عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى الأبيض بعدما حصل النادي البرتغالي على حكم بأحقيته في الحصول على مليون و500 ألف دولار وصدر قرار بإيقاف القيد للزمالك بسبب عدم سداد المستحقات.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الإدارة تكثف جهودها لسداد المبلغ المستحق للنادي البرتغالي خاصة وأن الزمالك سيحصل خلال أيام على 230 ألف دولار من فيفا نظير مشاركة سيف الجزيري مع منتخب تونس في المونديال، وينتظر 400 ألف دولار من التعاون السعودي عبارة عن باقي مستحقات صفقة انتقال مصطفى فتحي للنادي السعودي.

700 ألف دولار لـ الزمالك

وأشار المصدر أن الزمالك سيحصل على 700 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظير المشاركة في النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا واحتلال المركز الثالث في مجموعته بدور المجموعات بجانب بعض الموارد التي سيتم توفيرها من بيع بعض اللاعبين ليتسنى للنادي سداد مستحقات النادي البرتغالي.

ويسعى الزمالك لإنهاء قضية لشبونة في أسرع وقت حتى يتمكن النادي من قيد صفقاته الجديدة وسط التحرك في أكثر من اتجاه لتدعيم صفوف الفريق وإبرام صفقات جديدة.

وينتظم اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء فاركو المقرر له غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز .

الزمالك نادي الزمالك سبورتنج لشبونة شيكابالا مصطفى فتحي

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