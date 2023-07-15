قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف عضو عمومية الزمالك

قررت محكمة مستأنف القاهرة الإقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور، في إتهامه بسب وقذف أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لجلسة 22 يوليو للإطلاع والمستندات.

تأجيل محاكمة مرتضى منصور

وفي سياق متصل أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجارى فى القضية رقم 1443 لسنة 2023ً جنح اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة من محمد عثمان وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للنائب العام بتهمة سب وقذف الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والازعاج.

وتنظر الدائرة الثالثة جنايات إقتصادية في جلسة 10 أغسطس استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضورى 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب ويكون حضوره وجوبى أمام المحكمة، كما تنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدى بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضوره وجوبى، بالاضافة الى 5 قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة بالدرجة الأولى ومازال حوالى 15 قضية أخرى ضد مرتضى منصور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضده فى تلك القضايا.

يذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادى النطرون فى القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادى الزمالك.