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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية

صدى البلد

تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة بالاسكندرية  ضمن برنامجها الفنى خلال فترة الصيف ويبدأ فى الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية .

يحيى الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اجمل اعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، ام كلثوم وغيرهم .. يؤديها رحاب عمر  ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي .

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جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدا مساء الاربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتضم اشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار أربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الاوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها .

وزيرة الثقافة إصدارات هيئة الكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الرواية العربية الأوبرا المصرية اوبرا الاسكندرية

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