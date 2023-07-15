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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لماذا استوحى جياني فيرساتشي شعار شركته من الأسطورة الإغريقية ميدوسا؟.. تفاصيل مدهشة

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة جياني فيرساتشي وهو من أشهر مصممين الازياء  العالميين، وفي أقل من عشرين عامًا بنى امبراطوريته الشهيرة التي جعلت إيطاليا رائدة في مجال الأزياء.

مصمم أزياء إيطالي
 

ولد في 2 ديسمبر عام 1946 في مدينة (ريدجو كالابريا) الفقيرة بجنوب إيطاليا و يعتبر من أهم مصممي الأزياء في أواخر القرن العشرين.

 في عام 1978عرض أول مجموعة أزياء من تصاميمه في ميلانو وأشتهر عالمياً بتصاميمه الفاخرة مثل الفستان الأسود الذي شهر الممثلة (اليزابيث هيرلي) التي إرتدته في العرض الإفتتاحي للفيلم المشهور (أربع زيجات وتشييع واحد).

(فور ويدنجز اند أي فيونيرال) عام 1994
وأيضاً الفستان الذي ارتدته الأميرة الراحلة ديانا في الطبعة الإنجليزية لغلاف مجلة (فوغ) للموضة وكان هذان الفستانان اثنين من ثلاثة فساتين في واجهة المعرض.

 كان لفيرساتشي أحاسيس عميقة لتاريخ إيطاليا العريق ووظف تلك الأحاسيس في تصاميمه وقد قال على ذلك مرة ((أتيت من دولة غنية بالتاريخ وجذورها عميقة وقديمة)).

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أسطورة ميدوسا

 شكّلت الأساطير اليونانيّة التأثير الأساسي على إبداع جياني فيرساتشي، فشعار شركته هو رأس Medusa، التي عاقبتها الآلهة لقدرتها على الإغراء، فحوّلت شعرها الجميل إلى ثعابين سوداء، وجعلت كلّ مَن ينظر إليها يتحوّل إلى حجر. هذه هي أسطورة شعار دار Versace، الذي رافق المرأة عبر السنين في ملابسها ومجوهراتها وأكسسواراتها، فلم يعد مجرّد رمز، بل أصبح واحداً من أهمّ العناصر التي صنعت شهرة الدار.

وتعد نشأته في جنوب إيطاليا، في منطقة مرتبطة بالتقاليد اليونانيّة،  مهتمّاً بالأساطير الإغريقيّة والفنّ الكلاسيكيّ. سببا في إختياره  رأس Medusa ليصبح رمزاً أيقونيّاً للدار، ويُعتقد أنّ هذا الأخير يدعو إلى تمكين المرأة، إذ تميّزت ميدوسا بالسلطة المطلقة والجاذبيّة والسحر الآسر، وهذا ما تعكسه تصاميم الدار الجريئة المزيّنة بهذا الشعار..

 ومن خلال أزيائه، أراد فيرساتشي أن يمنح المرأة الثقة والقوّة، وظهر ذلك من خلال اختياره للأقمشة اللامعة والألوان والقصّات الجريئة.

وفاته

- رحل فيرساتشي عن الدنيا في 15 يوليو 1997
في مدينة (ميامي بيتش) عن عمر 50 سنة
إثر إصابته بعيار ناري على يد قاتله (أندرو كونانان).

فيرساتشي Versace الازياء العالمي مصممين الأزياء جياني فيرساتشي مجال الأزياء ميدوسا

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