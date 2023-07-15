معاهدة لندن.. ذكرى منعت مصر من الاستقلال بنفسها| تفاصيل

يصادف في مثل هذا اليوم 15 يوليو 1840 توقيع "معاهدة لندن" بين بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا من جهة وبين الدولة العثمانية من جهة، وذلك بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية.

بنود المعاهدة :



1- إعطاء محمد علي وخلفائه حكم مصر وراثيا وحكم فلسطين ( عكا ) طول حياته فقط .

2- إخلاء كريت والحجاز وأدنه وإعادة الأسطول للسلطان .

3- إذا لم يقبل محمد علي هذا القرار في مدة عشرة أيام يحرم من ولاية عكا وإذا استمر رفضه مدة عشرة أيام أخرى يصبح السلطان له الحق في حرمانه من ولاية مصر .

4- أن يدفع محمد علي جزية سنوية للسلطان .

5- أن يلتزم محمد علي بتطبيق كافة المعاهدات التي أبرمتها الدولة العثمانية مع الدولة الأوروبية بما فيها بلطة ليمان .

6- أن تصبح قوة محمد علي البرية والبحرية جزءا من قوات السلطان .

7- إذا رفض محمد علي هذه الشروط يلجأ المتحالفون إلي استخدام القوة ضده والتزامهم بحماية عرش السلطان .

موقف محمد علي :



- رفض محمد علي بتحريض من فرنسا حيث وقعت الدول الأوربية هذه المعاهدة فيما باستثناء فرنسا بسبب التنافس التقليدي مع بريطانيا ولكن لمصالحها الأوروبية تخلت عنه بعد ذلك .

- وقد وافق محمد علي بعد ذلك عندما بدأت الدولة الأوروبية بمحاصرة السواحل المصرية .

نتائج معاهدة لندن :



1- فشل مشروع الوحدة العربية.

2- حرمان مصر من انتصاراتها الخارجية.

3- جعلت لمصر شخصية دولية بعد أن كانت مجرد ولاية عثمانية .

"إصدار فرماني فبراير ويونيو 1841" :

1- يتلقى حكام مصر من أبناء محمد علي فرمان الولاية من السلطان .

2- التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات التي يبرمها السلطان مع الدول المختلفة .

3- لمصر الحق في ضرب النقود وجمع الضرائب باسم السلطان وترسل له مصر ربع الإيرادات .

4- لا يزيد عدد الجيش عن 18 ألف جندي في وقت السلم ، ولا تبني مصر سفنا حربية إلا بإذن السلطان .

أدى هذا إلى تأخر استقلال مصر استقلالا نهائيا عن السلطة العثمانية وظلت مصر مرتبطة بالدولة العثمانية طبقا لمعاهدة 1840 وفرماني 1841 حتى تولي الخديوي إسماعيل حكم مصر.