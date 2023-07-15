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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تسهيلا على أدباء الأقاليم.. هيئة الكتاب تخصص وحدة للمؤلفين بالمحافظات

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة المصرية للكتاب، عن تخصيص وحدة خدمة المؤلف والتواصل الإلكتروني، للتيسير على الكتاب في الأقاليم، وذلك للسنة الرابعة، ويتم من خلالها استقبال أعمال المؤلفين مباشرة في مقر الهيئة بالقاهرة.

وتعد هذه الوحدة مخصصة لاستقبال نصوص المؤلفين من كافة المحافظات عبر الإيميل، أو الصفحة الرسمية للوحدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما تتيح الهيئة رقم هاتف للمؤلفين من أجل التواصل مباشرة مع الهيئة لمتابعة مراحل تجهيز الكتاب للنشر

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وفي إطار الخدمات المقدمة للمؤلفين يجري تعميم مشاركة الوحدة في كافة معارض معظم معارض الكتاب المحلية وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك في معارض الكتاب التي تنظمها الهيئة بالمحافظات على مدار العام من أجل تيسيير تواصل المؤلفين مع الهيئة.

ويتركز عمل الوحدة في تسلم الأعمال تسهيلا على أدباء المحافظات الذين يرغبون في نشر إبداعاتهم من خلال الهيئة كما تقدم التفاصيل الكاملة عن موقف جميع الأعمال التي تعمل هيئة الكتاب على طباعتها للرد على استفسارات المؤلفين.

وتعتبر وحدة المؤلف، بمثابة حلقة الوصل بين المؤلف وإدارة النشر بالهيئة وتبدأ عملها منذ لحظة استلام الأعمال وحتى انتهاء مرحلة الطباعة، حيث تقدم خدمة الاستعلام عن المرحل التى يمر بها الكتاب إضافة إلى الاستعلام عن رصيد الكتب لكل إصدار.

والوحدة أنشأت عام 2019، وهي تملك التفاصيل الكاملة عن موقف جميع الأعمال التى تقوم هيئة الكتاب بطباعتها للرد على استفسارات المؤلفين.

الكتاب الذكاء الاصطناعي القاهرة الدولى للكتاب هيئة الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

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