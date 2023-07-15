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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماريجوانا ولبان مخدرات .. مطار القاهرة : راكب يهرب تشكيلة ممنوعات| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كوكتيل متنوع من المخدرات. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما، استوقف خالد رمضان عبد الحميد مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود مطحنة معدنية وكثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عبوات من الحلوي المخلوطة بمخدر الماريجوانا وبعض البذور لنفس المخدر، قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بمعاينة المضبوطات وكلفت لجنة مكونه من هيثم أحمد عبد الحكم واحمد مدين مأمورا الجمرك تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة، وذلك لعد ووزن وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها واحد عبوة بداخلها ستة قطع بسكوت مخلوطة بمخدر الماريجوانا و ٤ مصاصات مخلوطة بنفس المخدر و كيس بداخله حلويات مخلوطة بمخدر cbd و ٢ مطحنة تستخدما في تعاطي المخدرات وعبوتين بداخلهما ستة وعشرين قطعة لبان مخلوطة بنفس المخدر و زجاجة بها زيت لنفس المخدر و عبوتين زجاجيتين بهما ستة بذور لنبات الماريجوانا المخدر و كيسين بهما نبات الماريجوانا و تانك وسيجارة الكترونية بهما نفس الزيت المخدر و جهاز يستخدم في تعاطي المخدرات. 

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

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