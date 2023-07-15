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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي : إحباط مؤامرات تدعمها أوكرانيا لقتل صحفيين بارزين

نائب رئيس جهاز الأمن
نائب رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) قال يوم السبت، إنه أحبط مؤامرات مزعومة تدعمها أوكرانيا لقتل صحفيين روسيين بارزين.

واكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه احتجز عددًا غير محدد من الأشخاص يوم الجمعة، قالوا إنهم أجروا استطلاعًا بالقرب من منازل وأماكن عمل مارغريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا التي نفت في الماضي تورطها في اغتيال شخصيات مؤيدة للحرب داخل روسيا.

ونقلت إنترفاكس عن مكتب الأمن الفيدرالي قوله إن المعتقلين اعترفوا بالتحضير لهجمات على المرأتين نيابة عن أوكرانيا ووعدا بمكافأة قدرها 1.5 مليون روبل (16620 دولارًا) لكل واحدة.

ونشر سيمونيان، رئيس منفذ RT الإعلامي الحكومي والمؤيد الصريح للحرب الروسية في أوكرانيا، رسالة على تيليجرام حول المؤامرة المزعومة، وحث الأجهزة الأمنية على 'الاستمرار في العمل، أيها الإخوة!'

سوبتشاك هو صحفي ومذيع تلفزيوني معروف، وقد ترشح لرئاسة روسيا الاتحادية في عام 2018.

وقُتلت شخصيتان روسيتان بارزتان مؤيدتان للحرب، الصحفية داريا دوجينا والمدون العسكري فلادلين تاتارسكي ، في هجمات بالقنابل داخل روسيا في العام الماضي. 

وألقت روسيا باللوم في مقتلهم على أوكرانيا، في حين أنكرت كييف ذلك وصورتهم كدليل على الاقتتال الداخلي الروسي.

وفي مايو، أصيب الكاتب القومي الروسي البارز، زاخار بريليبين، في انفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل سائقه. 

وقال المحققون إن مشتبها به اعتقل واعترف بالعمل نيابة عن أوكرانيا.

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