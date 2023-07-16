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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

السعر الجديد لـ Iphone 14 في عمان

iphone 14
iphone 14

يوفر جوال آيفون 14 تجربة مميزة ومغرية ضمن أحدث سلسلة من أشهر هاتف ذكي فى العالم، إضافة إلى مواصفاته الفضل في فئته.

وصل سعر جوال iPhone 14 فى سلطنة عمان سعة 128 جيجابايت، 317 ريالا عمانيا، وسعة 256 جيجابايت مقابل 362 ريالا، بسعة 512 جيجابايت مقابل 493 ريالا.

يأتى جوال iphone 14 شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 14

يطرح جوال iphone 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 14

يحمل جوال iphone 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك اقتناء جوال iphone 14 في 5 ألوان هي: الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون iPhone 14 عمان أشهر هاتف ذكي فى العالم Apple

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