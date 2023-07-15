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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد تشغيل خط مانشستر.. مصر للطيران تشغل 20 رحلة أسبوعيا إلى بريطانيا

وزير الطيران والسفير
وزير الطيران والسفير البريطاني ورئيس مصر للطيران

أعادت مصر للطيران، اليوم السبت، تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة ومدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، حيث انطلقت أولى الرحلات اليوم من مطار القاهرة إلى هناك، في حفلِ حضره الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وغاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة، و

يأتي ذلك في ضوء خطة الدولة المصرية نحو تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات النمو الإقتصادي من خلال تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وبتشغيل خط مانشستر، اليوم، يصبح  اٍجمالى عدد الرحلات التي تسيرها شركة مصر للطيران الى مدن المملكة المتحدة حوالي (20) رحلة أسبوعيًا، بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر، بالإضافة إلى رحلة من الاقصرإلى مطار هيثرو بلندن مما يعطى ميزة خاصة لعملاء الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة واهم المدن البريطانية وهما لندن ومانشستر.

وانطلقت أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى الى  مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على  طراز طائرتها  البوينج 800 B737، كان على متنها  120راكبًا، وحضر الاحتفالية أيضا كلا المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس  رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار محمد عليان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وعدد من قيادات شركة مصر للطيران.

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