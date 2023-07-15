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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسبي الله ونعم الوكيل.. تعليق والدة نجمة أراب ايدول بعد محاولة إنهاء حياتها

ميرنا هشام
ميرنا هشام

علقت والدة نجمة آراب آيدول ميرنا هشام، عن أنباء إنهاء ابنتها  حياتها وذلك بعد أن أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت والدة ميرنا هشام رسالة مجهولة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: حسبي والله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وقامت بالإشارة الى حساب ابنتها .

ميرنا هشام:

أثارت الفنانة الشابة ميرنا هشام، نجمة برنامج “أراب ايدول” الجدل حول تخلصها من حياتها، حيث قام متابعوها وأصدقاؤها بالدعاء لها بعد مرورها بأزمة، ولم يكشف أحد حتى الان عن حالتها الصحية.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: “في ايه صحيح ميرنا انهت حياتها؟! ..  مش عارفه أوصلها ومحدش بيرد عليا”.

و“بجد زعلتيني عليكي يا ميرنا ليه تعملي كدا في نفسك  دا انتي ليكي مستقبل جميل .. إنهاء حياتك عمره مكان حل”، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن المطرب هيثم شاكر كان قد طرح أحدث أغانيه “شفت” والتى قدمها لأول مرة مع المطربة الشابة نجمة أراب ايدول ميرنا هشام، وتحمل أسم “شفت”.

أغنية شفت من كلمات منة عدلى القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع شريف مكاوي، وتم طرحها على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للاغنية كما روجت لها ميرنا من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، كان قد حل ضيفا ببرنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة بقناة أون، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية والفنية.

ميرنا هشام

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