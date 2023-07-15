بمناسبة العام الهجري.. الداخلية: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل (زيارتين إستثنائيتين) إعتباراً من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023 ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .

و ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال (بالعام الهجرى الجديد) وذكرى (ثورة 23 يوليو) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .