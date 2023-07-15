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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصيب بالجفاف.. تفاصيل جديدة بشأن حالة نتنياهو الصحية

نتنياهو
نتنياهو

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "حالته جيدة ويخضع لفحص طبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو نُقل من منزله في قيصرية (شمال) حيث يقضي عطلة السبت إلى المستشفى، وإنه وصل إلى هناك وهو في وعيه.

وعقب ذلك أفاد مكتب نتنياهو في بيان بأن الفحوصات الأولية لم يتم العثور على شيء غير مرغوب فيها، مؤكدًا أن التقييم الأولي هو الجفاف.

وأضاف البيان "بناء على نصيحة الاطباء ، يخضع رئيس الوزراء لمزيد من الفحوصات الروتينية".

وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو (73 عاما) المستشفى في أكتوبر الماضي، بعد أن شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي.

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