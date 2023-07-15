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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: إنشاء سوق إفريقية مشتركة عمل عظيم ويحتاج إلى جهود كبيرة

يمن الحماقي
يمن الحماقي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إنشاء سوق إفريقية مشتركة يعتبر مستقبل القارة الإفريقية بالكامل، حيث تم الاعلان عن انشاء منطقة تجارة حرة، ومطلوب تفعيلها ما بين دول دول القارة السمراء.

 

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر بذلت جهد كبير فيما يتعلق بقطاع التصنيع، وتنمية الموارد البشرية في القارة الإفريقية، ففتحت أبوابها لتدريب المهارات البشرية في كافة المجالات، و لكننا نواجه تحدي كبير يتمثل في عملية التمهيد لتفعيل منطقة التجارة الحرة.

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وأوضحت الخبير الاقتصادي أننا نحتاج إلى عمليات تنسيق بين السياسات النقدية، التجارية، و المالية، بالإضافة إلي القيام بدراسة التجارب السابقة لمناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" و تجميع الدروس المستفادة منها للخروج بمنطقة حرة شاملة بدلا من مناطق اقليمية متفرقة، فضلا عن القيام بدراسات اقتصادية لمعرفة تكامل المزايا النسبية، و تكامل سلاسل الانتاج داخل القارة.

 

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن إنشاء سوق إفريقية مشتركة عمل كبير و في غاية الاهمية لكل دول القارة و يحتاج إلى جهود كبيرة، نظرا لوجود دول كثيرة ترتبط مع القارة بمصالح تجارية، من حيث امداد هذه الدول بالمواد الخام اللازمة للصناعة، بالإضافة إلي عمل خطط مستمرة بين جمعيات رجال وسيدات الاعمال، و الغرف الصناعية، للخروج بنتائج ملموسة فيما يخص انشاء هذا السوق الإفريقي. 
 

و يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.

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