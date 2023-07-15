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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا وإنبي

صدى البلد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي سيراميكا كليوباترا وإنبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واهدر سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل سيرامكا كليباترا  كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

خط الهجوم:  صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

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