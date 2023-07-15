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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني : انضممنا لـ التحالف الوطني بمؤسسة خيرية لدعم الأولى بالرعاية

إيهاب رمزي
إيهاب رمزي

قال النائب إيهاب رمزي، إنه وإخوته لديهم مؤسسة خيرية اسمها "راعي مصر للتنمية"، ويقومون من خلالها بتنظيم زيارات لعدد من الدول لتحفيز المصريين العاملين في الخارج على التبرع من أجل الاولى بالرعاية في مصر.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه كان في رحلة قصيرة إلى أستراليا، وفي 3 أغسطس سيكون في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وفي 30 سبتمبر سيكون في كندا، وهذه الرحلات هدفها دعم المحتاجين في مصر من خلال مؤسسة "راعي مصر للتنمية".


ولفت إلى أن الجمعية تقوم بالاتفاق مع أطباء كبار في الخارج ينزلون إلى مصر ويكشفون على الفقراء ويقوموا بإجراء جراحات لهم بالمجان، ومن خلال عيادات متنقلة، تطوف محافظات مصر للكشف على الفقراء.

نقوم بدور مجتمعي من أجل دعم الفقراء

 

وأشار إلى أن مؤسسة "راعي مصر للتنمية" منضمة للتحالف الوطني الذي يشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "نقوم بدور مجتمعي من أجل دعم الفقراء".


وتابع: "كل سنة في فترة الصيف نقوم بجولة في الخارج لجمع تبرعات للفقراء، وبنحاول نعمل حاجة للبلد ولأهالينا الفقراء".

https://fb.watch/lODeR0nlmf/?mibextid=RUbZ1f

إيهاب رمزى راعي مصر للتنمية دعم الفقراء عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني

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