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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثلون عن السودان يصلون جدة لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع

صدى البلد

قالت مصادر بالحكومة السودانية لرويترز يوم السبت، إن ممثلين سودانيين وصلوا إلى جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية ، بعد ثلاثة أشهر من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

 

وعلقت المحادثات السابقة في جدة ، التي يسرتها السعودية والولايات المتحدة ، من قبل البلدين في أوائل يونيو بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار. لم تؤكد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بعد استئناف المحادثات بين الفصائل المتحاربة في السودان.

 

من جهة أخرى، بدأت محاولة الوساطة التي أطلقتها مصر يوم الخميس ، في محاولة رحب بها الجيش السوداني ، الذي تربطه علاقات وثيقة بمصر ، وقوات الدعم السريع.

 

وفشلت سلسلة من وقف إطلاق النار في وقف القتال الذي اندلع في 15 أبريل مع تنافس الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة. 

 

وأدى الصراع إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص ، من بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.

 

وقالت وزارة الصحة السودانية، إن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب أربعة بجروح ، السبت ، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مستشفى في مدينة أم درمان ، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم.

 

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